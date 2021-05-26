В Україну прилетіло 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, куплених за держбюджет

МОЗ досягло домовленості з компанією Pfizer про постачання в країну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech
В Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty* проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.
Вакцину з цієї партії використають для щеплення таких груп:
За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
Україна раніше отримала 590 850 доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech коштом донорів у межах COVAX - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Тоді щепили персонал та мешканців будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, освітян та інші групи з першого та другого етапів вакцинації.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що досягло домовленості з компанією Pfizer про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.
*Вакцина Comirnaty (Комірнаті) - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.