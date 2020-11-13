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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Лікарям урізатимуть премії за порушення карантинних правил

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 491 Коментарів: 2

Малецький поскаржився начальнику управління охорони здоров'я на лікарів без масок

Начальник управління охорони здоров'я в Кременчуці Максим Середа заявив, що лікарям будуть знижувати або не видавати премії за порушення карантинних правил. Це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Мер Малецький поскаржився Середі на медиків з опущеними масками:

— Коли ми були в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», вийшла пацієнтка, яка сказала, що там лікар дуже себе веде, скажімо так, некоректно. І коли ми зайшли в кабінет, ми побачили лікаря й медсестру, у яких маски на підборідді. А в черзі стояла людина [...] з колективу, у якому дуже багато людей захворіло. [...] Прізвище я пам'ятаю. Наступного разу без попередження зайду в кабінет і якщо я побачу те саме — вибачте, ми будемо шукати іншого лікаря на це місце.


Максим Середа відповів, що з такими працівниками проводять роз'яснювальну роботу, а також розказав про фінансові покарання:

— Є система штрафів, матеріальної демотивації, коли працівники, які не дотримуються протиепідемічного режиму, не отримують премії (або премії їм знижуються). [...] Зараз премії медичних працівників складають від 5 до 10 тисяч гривень.


Нагадаємо, раніше ми писали про те, що роботодавці не мають права вимагати ПЛР-тест після лікарняного.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Максим Середа Віталій Малецький зарплата премия медики
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

444
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:01

...Зараз премії медичних працівників складають від 5 до 10 тисяч гривень...
И сколько это процентов от оклада? Сдается мне, что кто-то мягко говоря, говорит неправду: или медработники о низких зарплатах, или Середа о размерах премий. 


3 0
320
vortex:
Сьогодні, 12:16

Напугал ежа своей голой... smile

 

Люди и так увольняются, некомплект наверняка в больницах. Пусть попробует кому-то погрозить увольнением. Сам Середа собственной персоной будет судно носить по инфекционке.... За 5000 грн. Без премии

 

PS Облажались по полной программе с медициной. Хоть бы молчали уже и делали вид что вас нету вообще. Будете привлекать внимание своим раздуванием щёк - у кого-то могут сдать нервы. Чем закончится - пояснять не буду


3 0

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