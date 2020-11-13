Лікарям урізатимуть премії за порушення карантинних правил

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 491 Коментарів: 2

Начальник управління охорони здоров'я в Кременчуці Максим Середа заявив, що лікарям будуть знижувати або не видавати премії за порушення карантинних правил. Це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Мер Малецький поскаржився Середі на медиків з опущеними масками:

— Коли ми були в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», вийшла пацієнтка, яка сказала, що там лікар дуже себе веде, скажімо так, некоректно. І коли ми зайшли в кабінет, ми побачили лікаря й медсестру, у яких маски на підборідді. А в черзі стояла людина [...] з колективу, у якому дуже багато людей захворіло. [...] Прізвище я пам'ятаю. Наступного разу без попередження зайду в кабінет і якщо я побачу те саме — вибачте, ми будемо шукати іншого лікаря на це місце.





Максим Середа відповів, що з такими працівниками проводять роз'яснювальну роботу, а також розказав про фінансові покарання:

— Є система штрафів, матеріальної демотивації, коли працівники, які не дотримуються протиепідемічного режиму, не отримують премії (або премії їм знижуються). [...] Зараз премії медичних працівників складають від 5 до 10 тисяч гривень.





Нагадаємо, раніше ми писали про те, що роботодавці не мають права вимагати ПЛР-тест після лікарняного.