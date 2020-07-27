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Здоров'я, Полтавщина

У селі Кривуші відкрили нову амбулаторію

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 601

 

У медзакладі є власний автомобіль та буде стоматологічний кабінет

У селі Кривуші добудували та відкрили нову амбулаторію, яку передали на баланс Піщанської ОТГ.


Як проінформував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, ще 10 років тому в цьому селі діяв невеличкий фельдшерсько-акушерський пункт і в ньому працювали кілька медпрацівників, а тепер на цьому місці – набагато сучасніша амбулаторія, у якій отримуватимуть послуги понад 2 тисячі жителів населеного пункту.


У ній комфортні умови як для пацієнтів, так і для медперсоналу: є власний автомобіль, буде стоматологічний кабінет і, найголовніше, працюватимуть професійні лікарі.


Це 6 амбулаторія із запланованих 29, які хочуть відкрити на Полтавщині до кінця цього року.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: амбулатория Кривуши
компанія «Інтера Люкс»

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