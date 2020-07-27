Затримали слідчого ДБР та працівника Нацполіції за вимагання $80 000 (доповнено)

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Слідчий ДБР та працівник Нацполіції вимагали від громадянина 80 000 доларів США за вчинення тиску на слідчих Нацполіції. Таким чином вводили в оману, повідомивши, що частину із зазначеної суми нібито мали передати керівництву ДБР для активізації розслідування кримінального провадження відносно поліцейських.





Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, на підставі інформації, наданої Управлінням внутрішнього контролю ДБР, слідчим Головного слідчого управління ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб у складі слідчого територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту Внутрішньої безпеки Національної поліції та цивільної особи.









30 липня слідчі ДБР, спільно з Управлінням забезпечення особистої безпеки, затримали трьох осіб, а саме слідчого теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Національної поліції та цивільну особу після одержання ними частини обумовленої неправомірної вигоди – 40 000 доларів США.





Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 та КК України) та обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.





У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.



Додано:



У Полтавській ОДА зазначили, що затримані співробітниками ДБР особи – не є працівниками обласної адміністрації чи помічниками голови ОДА.