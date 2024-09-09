Команда «Вартові життя» зі школи № 6 Горішніх Плавнів вдало виступила на змаганнях «Рятувальник-2024»

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Всеукраїнський спеціалізований дитячо-юнацький табір «Рятувальник-2024» діяв у серпні на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У ньому зібралися команди із 16 регіонів України. Горішні Плавні представляли дев’ять учнів шостого та сьомого класів ЗОШ № 6.

«У цьому році ми святкуємо 25-річчя Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», мета якого навчити дітей культурі безпеки життєдіяльності, правилам індивідуальної та колективної безпеки, — зазначила заступниця директора школи Марина Барбі. — Два роки тому на базі нашого учбового закладу був створений Горішньоплавнівський відокремлений підрозділ цієї громадської організації».

Марина Барбі разом зі своїм чоловіком Володимиром Оченашем, працівником цієї ж школи, навчають дітей, які відвідують шкільний гурток «Школа безпеки», як діяти в різних надзвичайних ситуаціях, які трапляються на життєвому шляху, практичних навичок та умінь поводження в екстремальних ситуаціях, формують свідоме ставлення до питань власної та колективної безпеки. Гуртківці вивчають правила й отримують практичні знання з пожежної безпеки, долікарської допомоги, проведення пошуково-рятувальних робіт в природному середовищі. Набуті знання та навички безпечної поведінки діти передають одноліткам, проводячи тренінги, майстер-класи. У Львові діти проживали в наметовому містечку. Для них проводилися майстер-класи за програмою рятувального багатоборства. Діти відпрацьовували методи та техніки для безпечного виконання рятувальних операцій у складних природних умовах. Вчилися знаходити потерпілих та доправляти до безпечного місця, працювати із засобами індивідуального захисту — використовувати спеціальне захисне обладнання. Під час практичних занять із використання пожежного обладнання опановували навички роботи із засобами пожежогасіння, долали різні перешкоди, які можуть виникнути під час рятувальних робіт, вчилися вивільняти потерпілих з-під завалів.

Під час майстер-класів із долікарської допомоги діти навчалися тампонування ран, накладенню пов’язок та шин, проведенню серцево-легеневої реанімації на сучасних європейських манекенах.

«Запам’яталися заняття з мінної безпеки, рятувальних робіт в акваторії, а психологічні тренінги від психологів ДСНС багато чого навчили й дорослих, бо знання та навички того, як адаптуватися в умовах війни та постійного стресу, зараз необхідні всім без винятку», — розповідають учасники занять.

Усе це організували й провели лідери та волонтери громадської організації «Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки"», викладачі та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Після навчань організатори табору провели змагання, де представники Горішніх Плавнів вибороли низку призових місць. На етапі «Рятувальні роботи на акваторії» в різних вікових групах перемогу здобули Нікіта Лисенко і Кароліна Темченко, на другому місці — Поліна Люльченко та Єгор Починок. У змаганнях з рятувального багатоборства друге місце посів Нікіта Лисенко. Під час конкурсу «Міс рятувальниця» титул «Міс елегантність» отримала Кароліна Темченко. Грамотами за найкращий результат у грі «Вправний рятувальник» нагороджені Гліб Лайло та Аліса Логінова. Усі учасники команди отримали сертифікати про володіння основними теоретичними знаннями та практичними навичками дій у надзвичайних ситуаціях та надання домедичної допомоги. Крім навчання та участі в конкурсах діти відпочивали — для них були організовані екскурсії історичними місцями Галичини, вечірнім Львовом. Члени Горішньоплавнівського відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки"», який діє при школі No 6, переконані, що девіз руху «Знати, щоб передбачити, передбачити, щоб діяти» повинен стати провідним у кожному навчальному закладі.