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Освіта, Україна, Світ

В Україні можуть скоротити кількість предметів, які вивчають діти у школах

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 470

 

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, які предмети точно не приберуть зі шкільної програми

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий запропонував скоротити кількість предметів, які вивчають зараз діти в українських школах, та повідомив, які з них точно не приберуть зі шкільної програми.

– Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене.

Наприклад, у 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук.

Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання, – написав міністр освіти та науки у фейсбуці.

Та додав, що згідно із Законом «Про освіту» (2017), у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці. Оксен Лісовий запропонував громадськості обговорити питання щодо скорочення кількості предметів у школах.

В ефіру національного телемарафону Оксен Лісовий наголосив, що у школах точно не приберуть такі предмети:

  • історія України;
  • українська мова;
  • хімія;
  • фізика;
  • математика;
  • біологія.
– Усі ключові дисципліни, і природничі, і гуманітарні повинні бути збережені, концентровані, але подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини. Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів і експертного розгляду. Скажімо, можна концентрованіше подати основи здоров‘я або якісь інші дисципліни, – сказав Лісовий.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: школа школярі навчання освіта
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