Новий правопис не скасовують: уряд подасть апеляцію на рішення суду Києва

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 350

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що українці складатимуть цьогорічне ЗНО за новим правописом, затвердженим у 2019 році. Як він написав на своїй сторінці у фейсбуці, нову редакцію «Українського правопису» не скасовують.









Передісторія: суд Києва скасував новий український правопис





28 січня Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабміну №437 «Питання українського правопису» від 22 травня 2019 року, якою була схвалена нова редакція «Українського правопису».





Пресслужба ОАСК інформує , що провадження у цій справі відкрили у червні 2019 року. Позивачами виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки, учениці 7 класу.





Адвокат Дмитро Ільченко, який представляв інтереси позивачки, зазначив, що уряд не мав права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією.





Після 8 судових засідань ОАСК встановив, що Кабінет Міністрів України при ухваленні постанови №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису» діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів. Тож суд визнав протиправною та нечинною вказану постанову.









Уряд оскаржить рішення суду





Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо затвердження урядом нової редакції українського правопису не набуло чинності. А оскільки уряд подасть апеляцію, рішення ОАСК не набере чинності, як мінімум, до закінчення її розгляду.





Тому поки що український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним. І навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться – його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним.





- Учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО, – пояснив очільник Мін’юсту.