На Полтавщині затримали біглого зека під час спроби викрасти автівку

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 782

На Полтавщині затримали біглого зека під час спроби викрасти автівку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні на території Новосанжарського району.





49-річний чоловік втік з виправної колонії у Миколаївській області 11 січня. Була інформація, що він переховується на території Полтавщини.









Сьогодні ж, близько 04.00, втікача нарешті вдалося затримати. Його спіймав наряд сектору реагування патрульної поліції Новосанжарщини та співробітники виправного центру під час спроби викрадення Citroen Berlingo з гаража в с. Мала Перещепина.



