Зловмисника розшукували з 11 січня
На Полтавщині затримали біглого зека під час спроби викрасти автівку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні на території Новосанжарського району.
49-річний чоловік втік з виправної колонії у Миколаївській області 11 січня. Була інформація, що він переховується на території Полтавщини.
Сьогодні ж, близько 04.00, втікача нарешті вдалося затримати. Його спіймав наряд сектору реагування патрульної поліції Новосанжарщини та співробітники виправного центру під час спроби викрадення Citroen Berlingo з гаража в с. Мала Перещепина.
«Наразі чоловік, 1971 року народження, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він засуджений в 2018 році за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення) Кримінального кодексу України до 3-х років 6-ти місяців позбавлення волі. Окрім того, чоловік неодноразово судимий за численні крадіжки, розбої, незаконні заволодіння транспортними засобами та інші злочини. На даний час слідчі та оперативники перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території Полтавщини», - коментує Сергій Махно, начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області