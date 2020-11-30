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Освіта, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Під час карантину Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуть

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 353

 

Відповідний наказ підписали у МОН

Через карантин та ріст показників захворюваності на коронавірус Міністерство освіти і науки ухвалило рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. Відповідний наказ підписали у МОН.


Винятково в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.


Зазвичай у листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад – районний. У деяких областях школи його встигли провести й відзначать дітей, які взяли участь.


Для проходження всіх етапів олімпіад дітям та вчителям необхідно пересуватися містом, потім – між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження та поширення коронавірусної хвороби, саме тому й вирішили не проводити учнівських олімпіад під час карантину.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: олимпиада школьники карантин МОН
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