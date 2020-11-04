МОН спростувало фейк: в українських школах не буде двох зимових канікул

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 457

Недостовірна інформація про те, що у цьому навчальному році школярі відпочиватимуть зимою двічі, ширилася у ЗМІ та соціальних мережах

У ЗМІ та соціальних мережах ширилася інформація про те, що українські школярі буцімто матимуть двоє зимових канікул у цьому навчальному році – із 28 грудня до 10 січня та з 15 до 21 лютого 2021 року. Проте Міністерство освіти і науки України спростувало цей фейк.





На офіційному сайті МОН йдеться про те, що Міністерство не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання, як це було зазначено у дописах, а отже така інформація є недостовірною.





Також Міністерство освіти і науки України повідомило, що керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації.





Відповідно до законодавства, навчальний рік в Україні складає щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня. Тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.