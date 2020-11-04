За ніч кременчуцькі патрульні знайшли двох розшукуваних чоловіків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 752

Одного з них підозрюють у крадіжці з проникненням

Цієї ночі патрульні знайшли двох розшукуваних чоловіків. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Близько 21.00, у провулку Пугачова правоохоронці помітили нетверезого чоловіка, який матюкався та вів себе агресивно. На зауваження він не реагував, відтак, щоб не наражати оточуючих на небезпеку, дебошира затримали і доставили до відділку поліції. Виявилося, що 38-річний містянин перебуває в активному розшуку Кременчуцьким районним відділом поліції як цивільний відповідач.





Ще одного розшукуваного знайшли на залізничному вокзалі. Під час перевірки документів, інспектори встановили, що 32-річний мешканець Полтави перебуває у розшуку як підозрюваний у причетності до крадіжки з проникненням.





Обох затриманих передали слідчим.