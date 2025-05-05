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Для дому і сім'ї, Рецепти

Запечений окунь з молодою картоплею та спаржею

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 89

Рецепт від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Складники:

  • 2 філе окуня
  • 4 помідори
  • 8 картоплин
  • Олія та бальзамічний оцет, часник, лимонний сік, сіль, кунжут.
  • Дві гілочки розмарину, соєвий соус, мед, гірчиця.
  • Для соусу — сметана, часник, гілочка кропу та 1 маринований огірок.

Приготування:

  1. Окремо підготувати різні складники страви. Спочатку, маринуємо картоплю. Її не треба чистити, лише промити та витерти. Для заправки змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, олію та лимонний сік. Додайте трішки розтертого розмарину та часник перетертий в пюре. Змішайте все це з картоплею, розрізаною навпіл, та залиште маринуватися під кришкою.
  2. Другий етап — риба. Її треба натерти олією та бальзамічним оцтом. Додати сіль, лимонний сік та посипати кунжутом. Накрити гілочками розмарину і викласти на деко, застелене фольгою. Духовку увімкнути, щоби розігрівалася до 180 градусів.
  3. Спаржу треба відварити в окропі 1-2 хвилини. Потім, змішати з лимонним соком та олією, додати сіль та часник. Викласти окремо, біля риби, на фольгу. Останньою викласти картоплю. Випікати, поки картопля не стане м’якою в середині, а риба повністю пропечеться.
  4. Поки готується страва, можна зробити соус: часник перетерти в пюре разом з кропом, огірок подрібнити якомога меншими кубиками, і вимішати все це зі сметаною.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: риба рецепти картопля
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