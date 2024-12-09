Лагідна українізація: отвьортка? Ні, викрутка!

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Отвьортка — це суржик. В українській мові цей інструмент називається викрутка.
Отже, викрутка — це інструмент для загвинчування та розгвинчування гвинтів.
В українській мові існують два поширені слова для позначення посуду для чаю чи кави — «чашка» і «горнятко». Чим вони відрізняються і яке слово вживати у різних ситуаціях? Як правильно називати посуд для пиття?
Багато людей думає, що між словами «чашка» та «горнятко» немає суттєвої різниці. Дехто ж вважає, що це слова з діалектів різних регіонів.
»По-перше, чашка переважно з вушком і дуже рідко без нього. По-друге, московське «кружка» в нас кухлик, а не горнятко. По-третє, філіжанка — те саме, що чашка (необов’язково вишукана). По-четверте, горнятко — це маленький горщик, найчастіше без вушка. По-п’яте, стакан — не росіянізм, а такий самий тюркізм, як і філіжанка.
Слово «склянка» прийшло до нас із польської мови — szklanka.
На середньонаддніпрянські слова «чашка» і «стакан» наклали стигму саме галичани. І якщо горнятко — це горщик, то і вживайте це слово згідно зі словником та порадами мовознавців. В усіх довідниках зі слововживання написано, що з горнятка каву не п’ють! Принагідно нагадаємо, що чашка і стакан — лексеми не лише середньонаддніпрянські, а й літературні.
Отже, різниця між всіма назвами посуду для пиття:
Горня, горнятко (від прасл. *gъrnъ — «горно» (піч)) — маленький горщик для приготування густих страв.
Чашка (зменш. від прасл. *čаšа — «шкаралупа») — невелика посудина з різних матеріалів, переважно округлої форми, найчастіше з вушком і блюдцем, здебільшого для пиття кави або чаю.
Філіжанка (тур. fincān, за румунського або польського посередництва filigean / filiżanka — «чашка») — те саме, що чашка.
Стакан (тюрк. tostakan «деревʼяна посудина для пиття») — переважно циліндрична посудина без вушка та ніжки з різних матеріалів для пиття різних напоїв.
Склянка (пол. szklanka від szkło «скло») — скляний стакан.
До речі, за тлумачним словником одне зі значень слова склянка — це загалом скляна посудина, банка та інше.
Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.
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