Майже 9 тисяч жителів Полтавщини залишились без світла через негоду

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 166

29 листопада через негоду на Полтавщині знеструмлені 49 населених пунктів. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму Telegram-каналі.

Наразі без світла залишились 8,9 тис. мешканців області.

Над відновленням електропостачання працюють 34 бригади енергетиків. Це 103 фахівці та 39 одиниць техніки.

— Якщо у вас виникли несправності зі світлом, звертайтеся до кол-центру обленерго: 0800305035, 0972020207, 0503059910, 0931702533, 0532510910, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора через сильний вітер понад 20 тисяч жителів Полтавщини залишились без світла.