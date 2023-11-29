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Споживач, Полтавщина, Відключення світла

Майже 9 тисяч жителів Полтавщини залишились без світла через негоду

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 166

 

Над відновленням електропостачання працюють 34 бригади енергетиків

29 листопада через негоду на Полтавщині знеструмлені 49 населених пунктів. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму Telegram-каналі.

Наразі без світла залишились 8,9 тис. мешканців області.  

Над відновленням електропостачання працюють 34 бригади енергетиків. Це 103 фахівці та 39 одиниць техніки. 

— Якщо у вас виникли несправності зі світлом, звертайтеся до кол-центру обленерго: 0800305035, 0972020207, 0503059910, 0931702533, 0532510910, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора через сильний вітер понад 20 тисяч жителів Полтавщини залишились без світла.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: poltava.to
Теги: відключення світла негода
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