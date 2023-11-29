На Лубенщині водій вантажівки збив велосипедиста

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28 листопада близько 17.00 на Полтавщині 49-річний водій на вантажівці Renault Premium з напівпричепом збив велосипедиста.

Як поінформував Лубенський райвідділ поліції, аварія сталася на 127 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Олексіївка Пирятинської громади Лубенського району.

Унаслідок дорожньо-транспортної події 49-річний велосипедист отримав травми, від яких помер на місці.

За цим фактом слідчий підрозділ Головуправління поліції Полтавщини почав досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.