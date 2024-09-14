Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Місяць, барвінок і кафе на краю світу: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 69

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Оксана Кір’ян «Барвінок хрещатий»

У свої тридцять шість Тетяна вважала, що її життя остаточно склалось, тож ніщо не в змозі порушити його порядок. Юнацькі мрії так і залишилися несправдженими у минулому, бо доля, не питаючись, сама визначила пріоритети. Тепер вона – звичайна сільська медсестра, самотня вже стільки років жінка, якій не варто бентежити себе марними надіями, сподіваючись на щось. Але раптом поштовий лист від невідомого адресата перевернув її світ.

Ендрю Мейн «Між фазами місяця»

Здолавши вбивцю, що маскував свої злочини під напади тварин, науковець Тео Крей понад усе хоче повернутися до звичайного життя. Однак пережите так просто не відпускає: до Тео масово звертаються родичі інших зниклих безвісти у надії пролити світло на долю своїх близьких. Серед них і батько давно зниклого хлопчика, який хоче відшукати вбивцю свого сина. Єдині зачіпки, що можуть вивести на монстра, - це дитячі малюнки й міська легенда про людину на прізвисько Іграшковий Майстер. Беручись за цю справу, Тео навіть не підозрює, що за моторошні відкриття на нього чекають і наскільки важливо встигнути знайти злочинця до наступного нового місяця.

  

 

 

Джон П. Стрелекі «Новий відвідувач кафе на краю світу»

Ханні п’ятнадцять, але вона вже багато пережила. Її завжди бракувало батьківської уваги, тож мусила піклуватися про себе самотужки. Дівчина почувалася непотрібною. Була переконана, що світ – небезпечний і недобрий. Чимало речей у цьому кафе видалися їй дивними, а питання на звороті меню схвилювали: Хто ви? Звідки ви будете? Чому ви тут? Ханна почала обговорювати їх з персоналом і відкрила для себе світ нових можливостей. Так, ніби вона потребувала окулярів, щоб побачити те, про що навіть не підозрювала.
0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: molod.volyn.ua
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх