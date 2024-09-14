Місяць, барвінок і кафе на краю світу: що кременчужанам почитати на вихідних

У свої тридцять шість Тетяна вважала, що її життя остаточно склалось, тож ніщо не в змозі порушити його порядок. Юнацькі мрії так і залишилися несправдженими у минулому, бо доля, не питаючись, сама визначила пріоритети. Тепер вона – звичайна сільська медсестра, самотня вже стільки років жінка, якій не варто бентежити себе марними надіями, сподіваючись на щось. Але раптом поштовий лист від невідомого адресата перевернув її світ.

Ендрю Мейн «Між фазами місяця» Здолавши вбивцю, що маскував свої злочини під напади тварин, науковець Тео Крей понад усе хоче повернутися до звичайного життя. Однак пережите так просто не відпускає: до Тео масово звертаються родичі інших зниклих безвісти у надії пролити світло на долю своїх близьких. Серед них і батько давно зниклого хлопчика, який хоче відшукати вбивцю свого сина. Єдині зачіпки, що можуть вивести на монстра, - це дитячі малюнки й міська легенда про людину на прізвисько Іграшковий Майстер. Беручись за цю справу, Тео навіть не підозрює, що за моторошні відкриття на нього чекають і наскільки важливо встигнути знайти злочинця до наступного нового місяця.