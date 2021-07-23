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Культура, ТЪ представляет, Полтавщина

У Полтаві чоловік переробив кімнату у квартирі під корабель

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 001

 

На одній кімнаті він не планує зупинятися

У Полтаві чоловік переробив кімнату в багатоповерхівці під корабель. Там є ілюмінатор, якір, штурвал та, навіть, кранці, аби судно бортом не билося об причал. А щоби не чути вуличної метушні, у кімнаті-каюті лунає шум моря та крик чайок. Про це зняли сюжет на каналі 2+2.

Частина будинку побудована ще 1875 року. У ній немає ліфта, але є винні льохи. Чоловік - тренер з легкої атлетики, але дуже любить море і от під час карантину наближав його як міг. Майже всі атрибути у кімнаті - справжні. Шукав їх у Мережі та отримував поштою. Найважче їхав якір, бо важить 60 кілограмів.

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Автор: Руслана Горгола Відео: 2+2 Джерело відео: youtube.com
Теги: Полтава квартира ремонт
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