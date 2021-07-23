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У Кременчуці частково перекрили вул. Академіка Маслова

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 613

 

Незручності пов'язані з ремонтними роботами 

У Кременчуці частково перекрили вул. Академіка Маслова від перехрестя з вул. Івана Мазепи у напрямку вул. Троїцької. Це пов'язано з дорожніми роботами. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: перекриття руху
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