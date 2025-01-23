Компанія Ferrexpo запрошує жінок долучитися до безкоштовної освітньої платформи Femunity& Skills

Femunity&Skills — твоя унікальна можливість почати подорож до себе, подолати бар’єри та відкрити нові горизонти!
На тебе чекають:
Старт програми: лютий 2025 року.
Тренінги проводитимуться у вечірній час. Не зволікай! Встигни долучитися до спільноти, яка допоможе стати кращою версією себе.
Для реєстрації — телефонуй за вказаними телефонами або переходь за посиланням та залишай заявку вже сьогодні.
Це твій шанс. Використай його для змін! Перевинайди себе!
Реєстрація ТУТ.
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