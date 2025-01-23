Компанія Ferrexpo запрошує жінок долучитися до безкоштовної освітньої платформи Femunity& Skills

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 105 Новини компаній

На тебе чекають:

Тренінги із саморозвитку, які допоможуть розкрити свій потенціал.

Сестринство та спільнота однодумниць, де ти знайдеш підтримку та натхнення.

Індивідуальне менторство, щоб отримати персональні поради та супровід.

Можливості стажування, профорієнтації та працевлаштування, щоб реалізувати себе професійно.

Старт програми: лютий 2025 року.

Тренінги проводитимуться у вечірній час. Не зволікай! Встигни долучитися до спільноти, яка допоможе стати кращою версією себе.

Для реєстрації — телефонуй за вказаними телефонами або переходь за посиланням та залишай заявку вже сьогодні.

Це твій шанс. Використай його для змін! Перевинайди себе!

Реєстрація ТУТ.