Завдяки погоді на Полтавщині посівна кампанія розпочалася на тиждень раніше

На Полтавщині завдяки сприятливим погодним умовам цьогорічна посівна кампанія розпочалася на тиждень раніше у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської ОДА.





Станом на 19 березня аграрії області посіяли ранніх зернових культур на площі 31,4 тис. га, в тому числі:

ячменю – 30,6 тис. га;

гороху – 0,5 тис. га;

вівса – 0,3 тис. га.





Озимі культури на зерно на площі 237,7 тис. га знаходяться в доброму та задовільному стані.





Ранні польові роботи та відновлення вегетації озимих культур дають гарні очікування та перспективи на нинішній аграрний рік при умові достатнього зволоження в наступний період.





Матеріально-технічними ресурсами сільськогосподарські підприємства області забезпечені. Машинно-тракторний парк сільськогосподарських товаровиробників області готовий до проведення комплексу весняно-польових робіт.