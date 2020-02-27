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Завдяки погоді на Полтавщині посівна кампанія розпочалася на тиждень раніше

Сегодня, 08:04 Просмотров: 136

 

Вже посіяли ранніх зернових культур на площі 31,4 тис. га

На Полтавщині завдяки сприятливим погодним умовам цьогорічна посівна кампанія розпочалася на тиждень раніше у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської ОДА.


Станом на 19 березня аграрії області посіяли ранніх зернових культур на площі 31,4 тис. га, в тому числі:

  • ячменю – 30,6 тис. га;
  • гороху – 0,5 тис. га;
  • вівса – 0,3 тис. га.


Озимі культури на зерно на площі 237,7 тис. га знаходяться в доброму та задовільному стані.


Ранні польові роботи та відновлення вегетації озимих культур дають гарні очікування та перспективи на нинішній аграрний рік при умові достатнього зволоження в наступний період.


Матеріально-технічними ресурсами сільськогосподарські підприємства області забезпечені. Машинно-тракторний парк сільськогосподарських товаровиробників області готовий до проведення комплексу весняно-польових робіт.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: фермери посев

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