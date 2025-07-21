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Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Олена Шуляк: Розвиток громади тримається на людському капіталі

Сьогодні, 15:37
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Успіх розвитку громади залежить від трьох важливих чинників – наявності працюючого бізнесу на території громади, збереження та залучення людського капіталу та дбайливого ставлення до екології.

Таку думку висловила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк під час конференції "Сталий Миргород", де відбулась презентація Програми комплексного відновлення Миргородської громади.

Вона наголосила, що громади мають створювати умови для розвитку місцевого бізнесу, зокрема активніше залучати його до стратегічного планування. За її словами, без участі підприємців неможливо ефективно оцінити інфраструктурні потреби чи правильно визначити потенціал громади.

"Без пропозицій бізнесу жодна громада не зможе провести правильну інвентаризацію своїх можливостей. Бізнес повинен бути ключовим гравцем у стратегічному розвитку", – наголосила Олена Шуляк.

Як приклад вона навела Миргород, де під час презентації програми комплексного відновлення мешканці подали 80 пропозицій, з яких 23 уже враховано як проєкти. Водночас, як підкреслила депутатка, хотілося б бачити більше ініціатив – не лише від громадян, а й від бізнесу.

Другим важливим фактором Олена Шуляк назвала залучення й інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. У Миргороді наразі проживає 10% ВПО, і це, за її словами, – великий потенціал.

"Щоб внутрішньо переміщені особи ставали рівноправними мешканцями громади, щоб вони були максимально інтегровані в усі процеси, мали можливість впливати на рішення в громаді, мали можливості пов'язані з працевлаштуванням, отриманням житла", – зазначила політикиня.

Очільниця "Слуги Народу" поділилася прикладом Дрогобича, де замість тимчасового житла для ВПО одразу почали облаштовувати постійне – ремонтували комунальну нерухомість, довгобуди, щоб закріпити людей у громаді надовго.

Вона нагадала про державні інструменти підтримки: для бізнесу – програма "Доступні кредити 5-7-9%" (представники малого бізнесу можуть отримати позику до 50 млн грн на строк до 3 або до 5 років – ред.), та програма іпотечного кредитування єОселя – для громадян.

За словами Олени Шуляк, у деяких громадах підприємств користуються місцевими програмами, які знижують ставку за кредитами до 0%.

"Між тим, на сьогодні є громади, які приймають рішення на рівні своїх міських програм, щоб знизити ставку 5-7-9% до 0%. Тільки на Київщині вже є таких 123 підприємства. Ці підприємства, користуючись такою міською програмою отримали кредити на розвиток за відсотковою ставкою – 0%", – розповіла народна депутатка.

Вона також згадала кейс Закарпаття, де в рамках моделі "три в одному" релокований бізнес, громада та обласна влада спільно будували житло для переселенців. Кожен партнер покривав по 30% витрат. Таким чином громади отримали нових мешканців, бізнес – працівників, а регіони – податки та розвиток.

Третій чинник, за словами Олени Шуляк, – екологія.

"Коли ми дивились на програму комплексного відновлення мешканці громади сказали, що вони хочуть бачити Миргород чистим, екологічним, зеленим. Звичайно для Миргорода курортна та туристична складова буде залишатися однією з основних", – зазначила політикиня.

Олена Шуляк додала, що війна залишає по собі не лише руйнування, а й екологічні загрози – заміновані землі, сміття від зруйнованих будівель, проблеми з утилізацією. Тому громади мають приділяти увагу відновленню екосистем так само, як і відновленню інфраструктури.

"Для кожної громади, яка бачить себе в сталому розвитку, екологічна складова не повинна випадати з фокусу уваги, незважаючи на те курортна це громада чи ні. Адже питання екології буде залишатися для нашої країни як надзвичайно важливим, так і таким, що потребуватиме багато ресурсів", – зазначила парламентарка.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що загальний економічний і антикорупційний ефект цифровізації вже перевищив 66 млрд грн.

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