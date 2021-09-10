Соблюдай информационную гигиену. Думай

Могу констатировать очевидный факт: лето мы профукали, оно промчалось за окном как дворовая псина, шо соседскую кошку увидела. Раз! - и нету лета. Клубника-черешня, жарюка под назойливый тополиный пух и прочие летние прелести будут только через 365 дней (ну или чуток меньше - 300, к примеру:( Ждите.

Но всегда есть варианты продлить это жаркое безобразие: при нормальной толщине вашего кошелька выяснится, что Земля — круглая, и если тёплый сезон если где-то и заканчивается, то на другой стороне планеты он только начинается. В Шри-Ланке, к примеру, или в Малайзии сейчас замечательно. Тёплое море, фрукты под искрящееся на солнце шардоне, приветливые туземцы, аюрвердический массаж с разогретым маслом... Э-э, морячок — очнись! Какая #шриланка? У тебя отопительный сезон начинается, тебе 5 долгих месяцев олигархов кормить и алко-наркоманов из Верховной рады, шо каждую неделю в угаре машины бьют на дорогах. И вот ведь незадача — все эти нарики исключительно из моносброда телами произошедши, и возглавляет всю эта шайку известно кто — Величайший. Который своим лохам обещал на стадионе что уж теперь-то всё будет по-другому. И пьяные мажоры на блестящих тачках пропадут с улиц городов, и красть никто не будет, потому что это только барыга-порох на войне зарабатывал, а он, величайший — ни-ни, потому что войну в своей голове уже закончил. И во фракцию Слуг он привёл новое-прогрессивное-смотрящее в будущее незамутнённым взглядом поколение миллениумов. А не каких-то там старпёров, погрязших в политике. И так же он на стадионе душу рвал, так же мельтешил перед клиентом — прям как Промокашка в известном советском фильме «Место встречи изменить нельзя». Тока тест на наркоту сдать почему-то отказался, а Порох на этом настаивал — к чему бы это? Может, он чего то знает, но вслух не говорит?

Вы люди взрослые и должны чётко осознавать и понимать: мы живём в эпоху постправды. Я попытаюсь упрощённо, на пальцах объяснить этот термин. В обиходе он появился после голосования жителей Британии за выход из ЕС, так называемый Brexit (дословно — Британия на выход). Этот термин описывает политику «впаривания» тем же избирателям ложных посылов, давящих на эмоции и принуждающих делать неправильный (ложный) выбор. При этом правда как факт не опровергается, но отодвигается на задворки, замалчивается, забрасывается фейками, тонет в них. Вот вам, в качестве примера постправды, 10 вопросов, которые Зеленский задавал Порошенко на дебатах на стадионе: «1.Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? 2.Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? 3.Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? 4.Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? 5.Чому не покарані прибічники Януковича? 6.Чому всі ваші люди мають обидві руки? 7.Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза? 8.Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація? 9.Яка ваша частка із незаконного копання бурштину? 10.Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Відповідай-ТЕ!» /конец цитаты/ Вот яркий образец постправды — ни на один из этих вопросов уже сам Зеленский, 2 года будучи президентом, ответить не сможет, но на эмоции своих избирателей давил добряче. Закон постправды прост: не так важно, что произошло на самом деле, важно — как это будет преподнесено «пересiчному громадянину». Недавно величайший заявил, что его достижением на посту перпиздента является сильная армия. Так он скоро договорится до того, что станет киборгом Донецкого аэропорта и разруливателем Дебальцевского кризиса. Ах да — он ещё герб новый придумал.

В эру постправды главное — фильтровать информацию и соблюдать информационную гигиену. Чтобы потом следующие 5 лет не кормить олигархов и очередной моносброд. Хорошего вам дня.