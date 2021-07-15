В стране генетических рабов герои не рождаются?

На прошедшей неделе в Киеве убили белорусского диссидента Виталия Шишова, бежавшего от бацьки-людожера в надежде, что государство Украина его защитит. Не-а, не защитило. Его поймали в лесополосе и повесили инфильтрованные в Украину агенты КГБ/ФСБ — фактически это уже давно одна структура. Да и какая разница кто тебя убивает — путинские упыри или бацькины «соколы», когда соответсвующие украинские спецслужбы заняты совершенно другими вопросами. Судьёй Чаусом в трусиках, к примеру — из него же можно выдавить компромат на Пороха, а это лейтенанту Баканову интереснее, чем агентов Кремля отлавливать. Надо же зелёному другану помогать — да и кто ему такой отот Шишов?

Пожалуй, Украина — самое странное воюющее государство на планете. Восьмой год идёт война: обстрелы, погибшие солдаты — а границы между воюющими государствами — как между Полтавской и Кировоградской областями — гуляй-не-хочу! Да вы сами ежедневно слышите на радио назойливую как зубная боль рекламу «Комфортный автобус до Маасквы — не нужно даже выходить на границе!». То есть как? Водила собрал паспорта, поставил штампики и всё? И обратная дорога так само? Ну, вы поняли, как фсб-шные диверсанты попадают на нашу территорию и после выполнения «работы» уходят назад - «не выходя из автобуса». Понятно, что я ёрничаю и упрощаю вопрос: визовый режим в Британии не предотвратил появление Петрова и Боширова в Солсбери, но англичане ни с кем не воюют. Нашу границу с оккупантом не закрыл Порох: нам объясняли сквозь зубы, что … а я уже забыл, что нам объясняли в те времена. По-моему, что-то было про пару миллионов людей с украинскими паспортами, которые москалям зады протирают на их территории. Божечки, как же они там, на чужбине, страдать будут, если мы визовый режим с московитами введём! То есть плевать на безопасность всех остальных 35-38 миллионов граждан, абы отем малороссам комфортно было. Ну-ну. А сейчас, когда малороссы дорвались до власти и обсели в курятнике все жердочки, рассчитывать на кардинальные шаги, направленные на защиту украинцев от северных соседей, не приходится аж никак. Это факт.

На днях попался на глаза пост ibigdan на тему «братского народа»: несколько вырезок из старых имперских газет начала 19 века с объявлениями о продаже. Ага, как в «Приватке»: «..продается кожевенной мастерЪ, 26 летЪ, сЪ женою да девка рабочая..», «продаётся вдова 33 летЪ, всю черную работу умеющая и девки 16 и 11 летЪ к ученью понятныя, хорошаго поведения...» и т.д. Пост озаглавлен «Зачем русские называют их многовековое рабство крепостничеством?». Ну да, сами посудите — если человека продают по «Приватке» как неодушевлённую вещь, как прялку или тюк сена, это называется рабство. Многовековое рабство, из поколения в поколение, оставляет отпечаток на генном уровне: «Сын раба о свободе не мечтает». Сын раба мечтает о крепкой барской (хозяйской) руке, чтоб пусть жёстко, но чтоб справедливо. А если не справедливо — то это перегибы на местах. Кто национальный герой московитов? - Сталин, Иван Грозный и Путин (прАстихоспади!). Думаете, эти люди когда-то станут свободными? - да никогда за нашу жизнь и жизнь наших детей-внуков. А потомков этих «кожевенных мастеров» после Голодомора и сталинского «переселения народов» в свободолюбивой Украине — до трети населения. Да ещё с правом голоса. Думаете, они нам дадут вырваться из паутины совкового рабства?

Если всё пойдёт в стране так же, как сейчас, то нас ждёт печальная участь Беларуси. Боже, ну где в этой стране вменяемые и решительные люди? Или в стране генетических рабов герои не рождаются?