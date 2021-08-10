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Чоловік пішов з дому та не повернувся
У Кременчуці розшукують Олександра Бугайця.
Як повідомляє пресслужба поліції, 46-річний чоловік пішов з дому і зник.Якщо вам щось про нього відомо - зателефонуйте: 0997933504, 0682090451.