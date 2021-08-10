У Кременчуці розшукують Олександра Бугайця

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 937

Чоловік пішов з дому та не повернувся

У Кременчуці розшукують Олександра Бугайця.

Як повідомляє пресслужба поліції, 46-річний чоловік пішов з дому і зник.

Якщо вам щось про нього відомо - зателефонуйте: 0997933504, 0682090451.