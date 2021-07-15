О толерантности, которая имеет свои границы

Знаете, я не безосновательно считаю себя человеком крайне толерантным, давно уже перешёл к жизненной концепции американского отношения к окружающим: «I Don't Care» (мне плевать). Я абсолютно ровно отношусь к голубым и лесби, меня не парят феминистки и борцуны за всё хорошее, антипрививочники и антимасочники — пфф! Даже сторонники теории плоской Земли — ни о чём. Верования и религии — да хоть в Волоха, Ра и Брахмапутру — какое мне дело, это твои тараканы...

И вот эта моя сверхтолерантная терпимость к чужим тараканам в голове не палає аки нефтяная скважина в Ираке, пока кто-то из этих замечательных ребят не начинает срать мне под дверь в подъезде под лозунгом «А чо такова? Мы особенные и исправляться не намерены. Патамушо нам на тебя плювать слюнями». И вот тут мой внутренний мир вступает в конфликт с окружающей действительностью. Нет, в плане того, что нам друг на друга плевать — это как раз нормально, меня всё устраивает. Но существует правило бесконфликтного существования в этом мире, вырубленное в камне: «Живи как хочешь. Но не мешай другим жить так, как они хотят». Да, мне не нравятся всяческие парады, где несимпатичные мне люди демонстрируют свои интимные пристрастия мне и моим детям. Если я, к примеру, бухарик и курильщик, хрен мне позволят распивать спиртные напитки на центральной аллее возле фонтанчика и курить в своё удовольствие в мерии или ж/д вокзале. Повяжут сразу же. «Бухать в открытую низзя — дети смотрят! Курить при всех низзя — это мешает не курящим, делает их пассивными!» Стоп — а где здесь логика? Право как таковое, в юридическом понимании этого слова, — оно же не может быть монополизировано отдельно взятой личностью, полит.партией или группой людей? Никто в правовом государстве не может заявить: «У нас есть право гадить тебе под дверь. А у тебя его нет». Тогда это не правовое государство, это какое-то поселение утырков, где правит Закон «Кто наглее, тот и прав». Да я совсем не про парады голубых-розовых, я их в жизни в глаза не видел — может, там и прикольно ::)

Я этот огород городил вот к чему. Я тут отпуск планирую — кинулся смотреть перечень стран, которые пускают к себе украинских туристов. Ситуация для «погулять» благоприятная: две прививки нужной вакциной всандалены (Еврокомиссия мою прививку одобряет), Украина по количеству болеющих Ковидом — в зелёной зоне. Короче, езжай, куда глаза глядят! Билеты, конечно, лучше заранее брать, так дешевле. И только кинулся оформлять — по ящику показывают многотысячное шествие через весь Киев апологетов русско-христианского мира, которые чекисту Гундяеву из Москвы поклоняются. Многотысячное! Триста (!) пятьдесят (!) тысяч человек одной плотной толпой, демонстративно без масок и прививок. (Одна из толпы волала журналисту «Какие прививки?! Боже упаси! Причастие — наша прививка!»). Ещё раз: центром Киева плотной потной толпой прошлись 350.000 не привитых (это не точно) безмасочных людей. При том, что меня в магазин за пивом без маски не пускают.

В это же самое время, параллельно, читаю новость: «Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля в связи со сложной эпидемической ситуацией...». То есть в Московии их местная церковь заботится о здоровье прихожан — нельзя же подвергать риску заразиться смертельной болезнью тех, кто эту церковь кормит. И та же самая церковь, окопавшаяся в Украине, собирает в Киеве в одном месте потную толпу из 350 тысяч местных жителей, чтобы...

Ещё раз — я человек толерантный. Если бы эта хода была в оккупированном Крыму, ну … это их выбор. Но что-то мне подсказывает, что через месяц мой отпуск накроется православным медным тазом из-за попадания Украины в красную Ковидную зону. А вот тут моя толерантность медленно подыхает в конвульсиях...

Хорошего дня.