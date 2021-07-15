Разом ми сила!

Тільки разом ми зможемо зробити своє життя кращим. Безсумнівним прикладом цього стали зміни мікрорайону Петрівка, який трансформується останнім часом прямо на очах, стаючи все зручнішим для його мешканців та привабливішим для гостей.

Але ці зміни відбуваються не самі по собі. Це той випадок, коли небайдужі жителі, депутати та міська влада об’єдналися заради спільної мети — зробити віддалений від центру міста мікрорайон комфортнішим для його мешканців.



Саме зараз повним ходом реалізуються проекти Громадського бюджету Кременчука, у тому числі й на моїй рідній Петрівці.

Вже зовсім скоро мікрорайон отримає сучасне та безпечне місце дозвілля для дітей та дорослих.

Почалися будівельні роботи на об'єкті «Спортивна Петрівка — улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність». Будується майданчик для воркауту. У нас є не тільки мотивована, а й спортивна молодь, отже тут зранку до вечора буде вся дітвора з мікрорайону. Вийде класний осередок активного, а головне здорового відпочинку.



Згуртованість людей показова в усьому: від голосування за бюджетні проекти, адже спільними зусиллями мешканцями Петрівки виграно цілих три, до реалізації власних.



Результатом об’єднаних зусиль стала й поява пляжу, який нещодавно був облаштований в мікрорайоні.

Почалося все з того, що до мене звернувся житель Петрiвки Микола Маменко, щоб відновити пляж в районі 304 кварталу. Не встиг я з ним обговорити деталі роботи та фінансування, як він вже зібрав частину грошей та знайшов техніку. Зробив гарне діло!

Згуртувалися люди, приєдналися до нас інші депутати (Порчирян С.М., який займає активну позицію і завжди готовий допомогти людям та їх добрим починанням) й міська влада, завдяки яким привезли понад 100 т піску. Всі разом зробили спільну справу.

І ось результат — у літню спеку чудовий відпочинок для дітей та їхніх батьків. А Миколі Маменко низький уклін за те, що він проявив ініціативу і «підняв всіх на ноги». Тепер залишилося навчити людей дотримуватися чистоти — не залишати сміття на місці.



Пляж став справжньою окрасою району. Велика подяка всім небайдужим жителям Петрівки. Чудово, коли є такі люди, які змогли об'єднатися і досягти такого результату! І найважливіше, що це результат співпраці. Мешканці ініціювали, а ми підтримали реалізацію проекту.



Нехай показовий приклад мікрорайону Петрівка стане добрим взірцем для інших, адже відомо, що під лежачий камінь вода не тече.

Дякую всім небайдужим людям, які допомогли хто чим міг — разом ми сила!