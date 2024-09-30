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Сили ППО збивали російські «Шахеди» над Полтавщиною — уночі Україну атакували 73 БпЛА та 3 ракети

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 293

 

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету та 67 ударних БпЛА, зокрема й над Полтавщиною

У ніч на 30 вересня росіяни атакували знову Україну 76 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід:

  • однієї балістичної ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел (РФ).

До відбиття повітряного нападу ворога залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 російських ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

— Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три — локаційно втрачені у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ЗСУ Шахеди ракети Полтавська область
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