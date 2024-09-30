Сили ППО збивали російські «Шахеди» над Полтавщиною — уночі Україну атакували 73 БпЛА та 3 ракети

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету та 67 ударних БпЛА, зокрема й над Полтавщиною
У ніч на 30 вересня росіяни атакували знову Україну 76 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід:
До відбиття повітряного нападу ворога залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 російських ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
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