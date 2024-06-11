Від переломів до отруєння алкоголем. Медики Полтавщини розповіли, як вберегти дитину від нещасних випадків

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З середини травня до диспетчерської обласної служби екстреної медичної допомоги надійшло понад 180 викликів, що стосуються саме нещасних випадків чи травм у дітей. Про це повідомив директор комунального підприємства «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради» Дмитро Лавренко, пише Полтавська ОВА 11 червня.

Серед викликів — переломи та забої, струси головного мозку, опіки та інші травми, отримані в побуті, на вулиці, під час спортивних занять та аварій на дорогах, говорять медики. Були укуси тварин у дітей, гострі алкогольні інтоксикації у підлітків тощо.

— Купальний сезон тільки стартував, а на пляжах Полтави та області рятувальники вже мали багато роботи. Серед врятованих любителів відпочинку на воді діти трапляються доволі часто, — йдеться у повідомленні.

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Медики надають для дітей і батьків правила безпечної поведінки під час літнього відпочинку: