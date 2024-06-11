Від переломів до отруєння алкоголем. Медики Полтавщини розповіли, як вберегти дитину від нещасних випадків

Правила безпечної поведінки для дітей та батьків
З середини травня до диспетчерської обласної служби екстреної медичної допомоги надійшло понад 180 викликів, що стосуються саме нещасних випадків чи травм у дітей. Про це повідомив директор комунального підприємства «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради» Дмитро Лавренко, пише Полтавська ОВА 11 червня.
Серед викликів — переломи та забої, струси головного мозку, опіки та інші травми, отримані в побуті, на вулиці, під час спортивних занять та аварій на дорогах, говорять медики. Були укуси тварин у дітей, гострі алкогольні інтоксикації у підлітків тощо.
— Купальний сезон тільки стартував, а на пляжах Полтави та області рятувальники вже мали багато роботи. Серед врятованих любителів відпочинку на воді діти трапляються доволі часто, — йдеться у повідомленні.
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Медики надають для дітей і батьків правила безпечної поведінки під час літнього відпочинку:
- Не залишати маленьких дітей без нагляду, бути уважними до їхньої поведінки.
- Контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються. Батькам радять навчити дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків.
- Батькам радять провести підліткам інструктаж із техніки безпеки, зокрема — протипожежної.
- Не залишати маленьких дітей та дітей дошкільного віку без нагляду біля вікна: «дехто ставить дитячий замок, заглушувач-розетку або обмежувач із тросом».
- Нагадувати правила дорожнього руху.
- Батьків просять закріпити на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — «це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості».
- Розповісти підліткам про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також, до чого може призвести вживання цих речовин.
- Обговорити із дитиною алгоритм дій під час повітряної тривоги.
- Контролювати перебування дітей в мережі. Заздалегідь налаштуйте вікові обмеження або встановіть фільтри та батьківські контролі.
- Розповісти про важливість миття рук, овочів та фруктів.