Стало відомо, з якими питаннями жителі Кременчука звертаються на гарячі лінії Полтавської ОВА

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 119

Кожен четвертий дзвінок — від переселенців

Протягом минулого тижня мешканці Полтавщини, включаючи Кременчук, активно зверталися до цілодобових гарячих ліній обласного контактного центру для розв'язання різноманітних проблем. Центр отримав 220 дзвінків, причому кожен четвертий був від переселенців. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Основною темою звернень залишалася сфера соціального захисту населення. Майже третина заявників порушувала питання надання матеріальної та гуманітарної допомоги, а також призначення та виплати державних соціальних допомог. Найактивнішими були мешканці Полтавського та Кременчуцького районів.

Житлово-комунальні питання також залишаються актуальними, зокрема фіксувалося близько 40 таких звернень. Більшість із цих питань не стосувалися відновлення роботи ліфтів у Полтаві, а охоплювали проблеми інших населених пунктів. Також продовжують надходити звернення щодо земельних відносин, благоустрою міст та ремонту доріг в області.

Найбільше звернень надійшло від жителів Полтави, Кременчука, Миргорода, Лубен, Заводської, Карлівської, Решетилівської та Новоселівської громад.

З 236 зареєстрованих звернень більшість переадресували з Урядової гарячої лінії та контакт-центрів міністерств. За результатами опрацювання заяв та скарг близько 300 громадян отримали письмові відповіді з роз’ясненнями, і майже кожне десяте звернення було вирішено позитивно, пише пресслужба ОВА.

Для звернень на гарячу лінію можна зателефонувати на безкоштовний номер: 0800502230 або на додаткові номери: 0506927431, 0666568727.

Лінії працюють цілодобово.

Нагадаємо, що у квітні кожне друге звернення на гарячу лінію ПОВА стосувалося стану доріг в області.