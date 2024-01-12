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На Полтавщині судитимуть двох чоловіків, які воювали проти України

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 406

 

Їх підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану та добровільній участі у збройному формуванні держави-агресора

На Полтавщині судитимуть двох чоловіків, які воювали на боці росіян проти Збройних Сил України поблизу Мар’їнки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Про це йдеться на сайті Полтавської обласної прокуратури.

Один із чоловіків — житель Донеччини, інший — Автономної Республіки Крим. 

 

Як повідомляють слідчі, житель Донеччини з 2014 року перебував на території РФ. У 2021 році він потрапив там до в’язниці на 5 років. У серпні 2023 року чоловік знаходився в одній із виправних колоній Росії та добровільно написав заяву про проходження військової служби в збройних силах держави-агресора. Його зарахували на посаду оператора БпЛА в «окрему штурмову роту — «шторм z». У складі цього угрупування чоловік воював проти українських захисників поблизу Роботиного.

Мешканець Криму у липні 2023 року також добровільно уклав контракт зі збройними силами РФ. На посаді стрілка у складі мотострілкової бригади він штурмував позиції ЗСУ поблизу Мар’їнки.  

У серпні та вересні 2023 року українські військові взяли цих чоловіків у полон.

Їх підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також інкримінують добровільну участь громадянина України в збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві затримали агента зовнішньої розідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавщина суд прокуратура Полтавщини війна
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