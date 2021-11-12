«Кемпінг радянського періоду»: в лісі під Гадячем встановили пам'ятик Леніну

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 132

Як з’ясували кореспонденти видання «Полтавська хвиля», пам’ятник особі, яка є відповідальною за агресію більшовицької Росії до Української Народної Республіки, знаходиться неподалік села Лютенька та міста Гадяч, на території Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.

Біля монументу «вождю» невідомі облаштували зону відпочинку: дерев'яні лавки, столи, зону кемпінгу. В цілому картина виглядає дещо сюрреалістично та нагадує язичницьке капище.

Швидше за все, цей пам'ятник Володимиру Улянову демонтували ще 2016 року з центру Гадяча в межах декомунізації.

Полтавський офіс Інституту нацпам’яті звернувся на гарячу лінію Кабінету міністрів. Керівництву Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства роз'яснили необхідність демонтажу та рекомендували передати незаконний об’єкт до філії Державного історико-культурного заповідника у Путивлі «Музей монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду». Але в управлінні відмовили, що розв'язання цього питання не належить до їхньої компетенції.



