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«Кемпінг радянського періоду»: в лісі під Гадячем встановили пам'ятик Леніну

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 132

 

Про «вождя» посеред соснового лісу повідомили небайдужі місцеві мешканці

Як з’ясували кореспонденти видання «Полтавська хвиля», пам’ятник особі, яка є відповідальною за агресію більшовицької Росії до Української Народної Республіки, знаходиться неподалік села Лютенька та міста Гадяч, на території Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.

Біля монументу «вождю» невідомі облаштували зону відпочинку: дерев'яні лавки, столи, зону кемпінгу. В цілому картина виглядає дещо сюрреалістично та нагадує язичницьке капище.

Швидше за все, цей пам'ятник Володимиру Улянову демонтували ще 2016 року з центру Гадяча в межах декомунізації.

Полтавський офіс Інституту нацпам’яті звернувся на гарячу лінію Кабінету міністрів. Керівництву Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства роз'яснили необхідність демонтажу та рекомендували передати незаконний об’єкт до філії Державного історико-культурного заповідника у Путивлі «Музей монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду». Але в управлінні відмовили, що розв'язання цього питання не належить до їхньої компетенції.


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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Полтавська хвиля
Теги: Ленін декомунізація пам'ятник
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