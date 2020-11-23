Зламали стіл: на Полтавщині членів ДВК запідозрили у фальсифікації виборчої документації

Члени Подільської районної у м. Полтава територіальної виборчої комісії запідозрили представників дільничної виборчої комісії ВД № 531197 у фальсифікації протоколів через те, що ті занадто швидко порахували голоси. Внаслідок цього представників дільничної комісії відправили на повторний підрахунок.
Як повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, заступник голови Подільської районної у м. Полтава ТВК відмовився приймати документацію у членів ДВК ВД № 531197 (Полтава, вул. Сакко, 19-А), мотивуючи це тим, що члени ДВК занадто швидко порахували голоси, відтак, могли порушити процедуру підрахунку.
Через це члени комісії вирішили відправити представників ДВК на повторний підрахунок голосів. Члени дільничної комісії протестували проти такого рішення, намагаючись переконати колег з ТВК.
У суперечку втрутилися представники кандидата на посаду Полтавського міського голови Олександра Мамая. Пізніше до приміщення районної ТВК прибув і сам політик.
Під час суперечок у приміщенні Подільської районної у м. Полтава ТВК присутні зламали письмовий стіл.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.