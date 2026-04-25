24 квітня близько 12.30 у селищі Шишаки Миргородського району місцеві жителі знайшли чоловіка без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце приїхали слідчо-оперативна група поліції Миргородщини та криміналіст. Поліціянти встановили особу померлого — це 38-річний місцевий житель.

Причину смерті чоловіка має встановити судово-медична експертиза.

За фактом смерті слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. У поліції зазвичай відкривають провадження за цією статтею у випадках смерті людини до встановлення всіх обставин.