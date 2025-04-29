Відмовився від отримання бойової повістки: на Полтавщині судили ще одного військовозобов'язаного

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На Полтавщині на 3 роки за ґратами засудили ще одного військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Карлівського районного суду від 25 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 4 вересня 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби під час мобілізації. Наступного дня група оповіщення спробувала вручити чоловікові бойову повістку, відповідно до якої він того ж дня мав відправитися до військової частини для проходження подальшої військової служби. Проте від отримання повістки чоловік відмовився. Про відмову від повістки співробітники місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки склали відповідний акт.

Дії військовозобов'язаного чоловіка розцінили як умисне ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений повністю визнав себе винним у скоєному та підтвердив дату та час, коли зазначена у матеріалах справи подія відбулася. У скоєному щиро розкаюється.

Прокурор клопотав призначити обвинуваченому покарання у вигляді 3 років та 6 місяців за ґратами, а також до набрання вироком законної сили продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Опрацювавши усі матеріали, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки за ґратами. До набуття вироком законної сили обвинуваченого лишили під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили чоловіка, який не прийшов за повісткою, бо злякався служби.



