У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія

Цієї ночі у Кременчуці на вулиці Володимира Великого патрульні зупинили п'яного водія. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, інспектори зупинили водія автомобіля ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Проте після спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на водія адмінматеріали за:
Окрім цього, водія також відсторонили від керування автомобілем.
Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці скутерист пив на очах у патрульних, а потім намагався від них відкупитися.
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