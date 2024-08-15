У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія

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Цієї ночі у Кременчуці на вулиці Володимира Великого патрульні зупинили п'яного водія. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, інспектори зупинили водія автомобіля ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Проте після спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія адмінматеріали за:

ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки);

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, водія також відсторонили від керування автомобілем.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці скутерист пив на очах у патрульних, а потім намагався від них відкупитися.