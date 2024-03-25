Правоохоронці вилучили з Кременчуцього водосховища близько кілометра браконьєрських сіток

Крім того, під час рейду поліціянти виявили два факти порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також порушення правил рибальства
У Кременчуцькому районі під час профілактичного рейду на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліціянти вилучили з водойми 13 браконьєрських сіток загальною довжиною близько кілометра браконьєрських сіток з рибою. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Заборонені знаряддя лову опечатали та передали для подальшого знищення. Живу рибу випустили у природне середовище.
Крім того, під час рейду поліціянти виявили два факти порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду. А також порушення правил рибальства.
На порушників склали адміністративні матеріали за статтею 91 та за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що нещодавно з Кременчуцького водосховища поліціянти дістали 500 метрів браконьєрських сіток.
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