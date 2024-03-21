На Миргородщині згорів будинок: жінка загинула, а чоловік врятувався

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Сьогодні, 21 березня, близько 1.00 у селі Соснівка Миргородського району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Після отримання повідомлення про пожежу на місце події прибули надзвичайники, поліція та медики.

Як повідомляють правоохоронці, у будинку, який загорівся, проживало подружжя переселенців. Після ліквідації пожежі рятувальники знайшли у будинку тіло 76-річної жінки. Її чоловіку вдалося врятуватися — він вчасно вибіг на вулицю. Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці та надзвичайники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині згорів приватний будинок — постраждалих внаслідок пожежі немає.



