На Кременчуччині згорів легковий автомобіль

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Вчора, 5 березня, о 15.19, на вулиці Остроградського, у Козельщині загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 15.40. Вогонь знищив моторний відсік та салон автомобіля. А також закоптив стіни та стелю цегляного гаражу.

До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Нагадаємо, що в січні горів легковик у центрі Кременчука.