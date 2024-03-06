На Кременчуччині згорів легковий автомобіль

Вчора, 5 березня, о 15.19, на вулиці Остроградського, у Козельщині загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 15.40. Вогонь знищив моторний відсік та салон автомобіля. А також закоптив стіни та стелю цегляного гаражу.
До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.
Нагадаємо, що в січні горів легковик у центрі Кременчука.
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