Миргородські лісники незаконно продали деревини на понад пів мільйона гривень — прокуратура

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 163

На Полтавщині судитимуть п’ятьох чоловік за незаконний продаж деревини. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Підозрювані у справі — лісничий одного з лісництв Миргородського лісгоспу, двоє його помічників, провідний інженер лісництва та ще один приватний підприємець.

У 2022 році працівники Миргородського лісгоспу спеціально знижували класність деревини та продавали її, а також привласнювали кошти за лісосічні роботи, які не були виконані. Також вони внесли до актів огляду місць використання лісових ресурсів неправдиві відомості — про виконання робіт у повному обсязі.

Внаслідок цього лісгосп поніс майже 550 тис. грн збитків. Під час досудового розслідування понад 300 тис. грн обвинувачені відшкодували.

Наразі лісничий, один із його помічників та інженер звільнені з роботи.

Усім підозрюваним інкримінують привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно, в умовах воєнного стану організованою групою, а також складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Лубенщині затримали «чорного лісоруба» — поліція Полтавщини повідомила йому про підозру.