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Надзвичайні новини

На Кременчуччині ДСНС відбуксирували вантажівку, яка з'їхала на узбіччя та застрягла

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 0

 

Рятувальники відбуксирували вантажівку за допомогою тросу від пожежного автомобіля

Сьогодні, 15 січня, о 9.08, у селі Нова Знам'янка, на вулиці Великий Шлях через несприятливі погодні умови вантажний автомобіль з’їхав із дороги на узбіччя і застряг. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою тросу від пожежного автомобіля відбуксирували вантажного автомобіля на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, що 4 січня, на Полтавщині у військового, який їхав додому, посеред траси зламався автомобіль. Дістатися дому чоловікові допомогли поліціянти.

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Автор: Дарія Згура
Теги: буксировка автомобіль вантажівка ДСНС
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