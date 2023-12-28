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Надзвичайні новини

Цієї ночі у Кременчуці горів будинок — надзвичайники

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 275

 

Мешканці внаслідок пожежі не постраждали

28 грудня близько 1.30 у Кременчуці на вулиці Університетській сталася пожежа в одній із кімнат житлового будинку. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

О 2.58 пожежу локалізували, о 4.55 — ліквідували. 

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 

Вогонь знищив частину меблів, внутрішнє та зовнішнє оздоблення будинку.

Пожежу гасили 11 рятувальників особового складу ДСНС, до роботи вони також залучили 3 одиниці техніки.

Надзвичайники встановлюють причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Кременчук пожежа вулиця Університетська ДСНС
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