Цієї ночі у Кременчуці горів будинок — надзвичайники

28 грудня близько 1.30 у Кременчуці на вулиці Університетській сталася пожежа в одній із кімнат житлового будинку. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
О 2.58 пожежу локалізували, о 4.55 — ліквідували.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Вогонь знищив частину меблів, внутрішнє та зовнішнє оздоблення будинку.
Пожежу гасили 11 рятувальників особового складу ДСНС, до роботи вони також залучили 3 одиниці техніки.
Надзвичайники встановлюють причини та обставини загоряння.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці.
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