Юні кременчужанки посіли призові місця Всеукраїнського чемпіонату з дзюдо

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 90

Всього у чемпіонаті змагалися майже 200 спортсменок

18 листопада кременчуцькі спортсменки взяли участь у Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка», який відбувся у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба мерії.

Єва Волошина посіла І місце у ваговій категорії 36 кг, а Анна Бухарова — III місце у ваговій категорії 52 кг.

У чемпіонаті взяли участь майже 200 юних дзюдоїсток 2008-2013 р. н. з усіх міст України.

Нагадаємо, що нещодавно кременчужани здобули 18 нагород на змаганнях із дзюдо.