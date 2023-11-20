Юні кременчужанки посіли призові місця Всеукраїнського чемпіонату з дзюдо

18 листопада кременчуцькі спортсменки взяли участь у Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка», який відбувся у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба мерії.
Єва Волошина посіла І місце у ваговій категорії 36 кг, а Анна Бухарова — III місце у ваговій категорії 52 кг.
У чемпіонаті взяли участь майже 200 юних дзюдоїсток 2008-2013 р. н. з усіх міст України.
Нагадаємо, що нещодавно кременчужани здобули 18 нагород на змаганнях із дзюдо.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.