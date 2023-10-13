Вранці на Полтавщині сталася ДТП: загинув пішохід

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 361 Коментарів: 1

Сьогодні, 13 жовтня, близько 5.10, на 190 кілометрі автодороги Київ — Харків — Довжанський, неподалік Лубен сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, Citroen, яким керував 39-річний чоловік, наїхав на 39-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, від яких помер на місці події.

За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.