Попросила води, а винесла мобільний і 25 тисяч гривень — поліція затримала підозрювану у крадіжці

1 жовтня у Кременчуці 41-річна жінка обікрала у квартирі 98-річну. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.
Як розповіла жінка поліцейським, до неї в оселю зайшла невідома жінка, яка попросила попити води. Після її візиту у пенсіонерки зникли мобільний телефон та близько 25 тисяч гривень. Тоді її син звернувся до поліції й розпочався пошук.
Підозрювану знайшли у сусідній області. Слідчі вилучили у правопорушниці речові докази. Наразі їй вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також встановлюється причетність жінки до скоєння інших злочинів у Кременчуцькому районі.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
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