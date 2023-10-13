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Попросила води, а винесла мобільний і 25 тисяч гривень — поліція затримала підозрювану у крадіжці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі

1 жовтня у Кременчуці 41-річна жінка обікрала у квартирі 98-річну. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Як розповіла жінка поліцейським, до неї в оселю зайшла невідома жінка, яка попросила попити води. Після її візиту у пенсіонерки зникли мобільний телефон та близько 25 тисяч гривень. Тоді її син звернувся до поліції й розпочався пошук.

Підозрювану знайшли у сусідній області. Слідчі вилучили у правопорушниці речові докази. Наразі їй вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також встановлюється причетність жінки до скоєння інших злочинів у Кременчуцькому районі.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Якщо ви впізнали на фото особу, яка скоїла злочин відносно вас чи ваших рідних, зверніться до поліції за телефонами: +380 (98) 739 26 30 або +380 (67) 929 47 18 або 102
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Автор: Дарія Згура
Теги: злочин обікрали
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