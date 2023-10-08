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Надзвичайні новини

У Кременчуці після конфлікту чоловіків один з них помер

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 316

 Триває розслідування інциденту 

Біля Новоіванівського ринку 7 жовтня близько 14.30 стався конфлікт між двома чоловіками, повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. Зазначається, що під час конфлікту один з них втратив свідомість. 

 

«Життя чоловіка намагалися врятувати спочатку бійці батальйону поліції особливого призначення, які першими прибули на виклик, а потім медики. На жаль, не зважаючи на здійснені реанімаційні заходи, він помер на місці події. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», - йдеться в повідомленні. 

Особу померлого встановили - це місцевий 44-річний мешканець, другий учасник конфлікту -  39-річний кременчужанин.

Нині вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

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Автор: Олеся Данилова
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