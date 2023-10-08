У Кременчуці після конфлікту чоловіків один з них помер

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 316

Біля Новоіванівського ринку 7 жовтня близько 14.30 стався конфлікт між двома чоловіками, повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. Зазначається, що під час конфлікту один з них втратив свідомість.

«Життя чоловіка намагалися врятувати спочатку бійці батальйону поліції особливого призначення, які першими прибули на виклик, а потім медики. На жаль, не зважаючи на здійснені реанімаційні заходи, він помер на місці події. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», - йдеться в повідомленні.

Особу померлого встановили - це місцевий 44-річний мешканець, другий учасник конфлікту - 39-річний кременчужанин.

Нині вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.