У Кременчуці після конфлікту чоловіків один з них помер

Біля Новоіванівського ринку 7 жовтня близько 14.30 стався конфлікт між двома чоловіками, повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. Зазначається, що під час конфлікту один з них втратив свідомість.
Особу померлого встановили - це місцевий 44-річний мешканець, другий учасник конфлікту - 39-річний кременчужанин.
Нині вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
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