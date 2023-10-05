На Полтавщині та Харківщині група осіб продавали фальсифікований алкоголь та сигарети

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Детективи вилучили понад 180 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку та близько 37 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів

На Полтавщині та Харківщині група осіб незаконно продавали фальсифікований алкоголь та сигарети. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Групу викрили Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Відомо, що злочинці закуповували фальсифікат оптовими партіями та продавали в невеликих магазинах і кіосках, переважно за готівку.

Під час обшуків складів, де зберігалася продукція, детективи вилучили понад 180 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку та близько 37 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. Серед вилученого: горілка, вино, віскі, шампанське. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 23 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).