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Минулої доби рятувальники 7 разів виїздили на пожежі у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 152

 Горів ліс, суха трава та житлові будинки

Протягом доби 1 жовтня рятувальники 7 разів виїздили гасити пожежі. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежі сталися: 

  • с. Мала Кохнівка - пожежа лісового масиву. Знищено лісову підстилку на площі 0,02 га - гасили силами ДП «Кременчуцьке лісове господарство» 
  • Семенівка, вул. Миру. Пожежа житлового будинку. Знищено насосну станцію.
  • Кременчук, вул. Білецьківська. Пожежа житлового будинку. Знищено покрівлю та перекриття, міжкімнатні двері, побутову техніку. Врятовано цей та поряд розташований будинки. 
  • Градизьк, вул. Клинова. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,5 га.  
  • Кременчук, вул. Козацька. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,3 га.  
  • Кременчук, пров. Водний. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,5 га.  
  • Кременчук, вул. Старшого л-та Калага. Пожежа житлового будинку. Знищено облицювання стін та підлоги на площі 6 кв.м, двері, пошкоджено домашнє майно. Врятовано  квартиру.  
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Автор: Олеся Данилова
Теги: пожежі
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