Минулої доби рятувальники 7 разів виїздили на пожежі у Кременчуцькому районі
Сьогодні, 10:21
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Горів ліс, суха трава та житлові будинки
Протягом доби 1 жовтня рятувальники 7 разів виїздили гасити пожежі. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежі сталися:
- с. Мала Кохнівка - пожежа лісового масиву. Знищено лісову підстилку на площі 0,02 га - гасили силами ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
- Семенівка, вул. Миру. Пожежа житлового будинку. Знищено насосну станцію.
- Кременчук, вул. Білецьківська. Пожежа житлового будинку. Знищено покрівлю та перекриття, міжкімнатні двері, побутову техніку. Врятовано цей та поряд розташований будинки.
- Градизьк, вул. Клинова. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,5 га.
- Кременчук, вул. Козацька. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,3 га.
- Кременчук, пров. Водний. Пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,5 га.
- Кременчук, вул. Старшого л-та Калага. Пожежа житлового будинку. Знищено облицювання стін та підлоги на площі 6 кв.м, двері, пошкоджено домашнє майно. Врятовано квартиру.
Автор: Олеся Данилова
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