17-річна водійка перекинула автівку: постраждав 30-річний пасажир

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23 липня, близько 23.50, на автодорозі Велика Багачка – Великі Сорочинці під час руху перевернувся автомобіль. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, Toyota Corolla, під керуванням 17-річної місцевої жительки, рухаючись вулицею Центральною села Устивиця Миргородського району, виїхав за межі проїзної частини та перевернувся.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 30-річний пасажир легковика, якого каретою швидкої допомоги доставили до Великобагачанської лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.