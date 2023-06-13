У Кременчуці п'янючій водій в'їхав у бордюр біля зупинки

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Чергове ДТП за участю водія в стані сп'яніння

Вчора, 12 червня, близько 19.00 на проспекті Полтавському сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Керманич автомобіля ВАЗ 2102 не обрав безпечної швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням та в'їхав у бордюрний камінь.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2.34% проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує норму.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч.1 ст.130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.