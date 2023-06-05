З Крюківського мосту зістрибнув чоловік: доплив до берега сам (доповнено)

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5 червня, близько 11.00 з Крюківського мосту зістрибнула людина. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На місці події працюють рятувальники.

Доповнено в 11.29:

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, людина жива — пливе за течією у бік кафе «Афіни».

На місці вже працюють рятувальники КП «Кременчук Аква-сервіс».

Подробиці події в поліції пообіцяли повідомити пізніше.

Доповнено 11.32:

Рятувальники дістали чоловіка з води. Живий. Передали медикам.

Перед стрибком залишив свої речі на мосту. 38-річний чоловік мешкає на Раківці.

Доповнено 11.47:

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, людину передали медикам. Стан його здоров’я задовільний.